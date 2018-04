Dronten neemt stokje banenevent over van Noordoostpolder

In het kader van de Flevoland Werkt!-estafettereeks nam wethouder Peter van Bergen van Dronten op donderdag 12 april het banen-estafettestokje over van wethouder Hennie Bogaards van de gemeente Noordoostpolder.

Hiermee is Dronten de vierde gemeente op rij die een banenevent organiseert voor werkgevers en werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt in de regio Flevoland. Doel van de banenevenementen is om bedrijven, instellingen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in staat te stellen zich te presenteren aan elkaar.

Verbinding leggen

In het kader van de Participatiewet/Banenafspraak worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt geholpen werk te vinden en te behouden. Wethouder Peter van Bergen: 'We vinden het belangrijk om de verbinding te leggen tussen werkgevers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Als wij kunnen helpen om die twee met elkaar in contact te brengen zodat de kans op een betaalde baan wordt vergroot, dan doen we dat natuurlijk. We kijken uit naar het banenevent op 14 juni!'

Flevoland Werkt!

Om de doelen voortvloeiend uit de banenafspraak te realiseren, hebben gemeente Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder en Urk, werkgeversorganisatie VNO-NCW, vakbonden FNV en CNV en UWV de handen ineengeslagen in het samenwerkingsverband Regionaal Werkbedrijf Flevoland (RWF). Onder de noemer ‘Flevoland Werkt!’ werkt het RWF aan de inclusieve arbeidsmarkt.