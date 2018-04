Diabetes Challenge van start

De kick-off was bij De Bosbadhal, waar de groep werd ontvangen door medewerkers van Carrefour, diabetesverpleegkundige Henny Kleine en coach Chris Havelaar.De Diabetes Challenge is een landelijk initiatief van oud-volleyballer en diabetespatiënt Bas van de Goor. De bedoeling is met name diabetici in beweging te krijgen, omdat dat een positieve invloed op hun lichamelijke gesteldheid heeft. Maar ook niet-diabetici mogen meelopen en dat is in Emmeloord ook het geval.

Wekelijks lopen de deelnemers in hun eigen tempo en op hun eigen niveau een parcours in en rond Emmeloord om in september op te stomen naar Amsterdam, waar alle lopers uit het hele land in het Olympisch Stadion bij elkaar komen om een feestje te bouwen. Leeftstijlcoach Chris Havelaar is erbij om de lopers te begeleiden.

Maandagavond was vooral bedoeld om met elkaar kennis te maken, te kijken wat het niveau van de deelnemers is en voor de eerste keer een uur te wandelen, ondertussen tips en ideeën uitwisselend. Coach Chris Havelaar en een diëtiste, die meeliep, hebben een schat aan informatie waar lopers hun voordeel mee kunnen doen.