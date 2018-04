Demodag digitalisering films

Belangstellenden kunnen ook hun eigen oude smalfilms (super 8 of normaal 8) meebrengen. Ook bestaat de mogelijkheid te kijken of oude videobanden kwalitatief nog goed genoeg zijn om afgespeeld en gedigitaliseerd te worden. Daartoe staan er een drietal videorecorders opgesteld van de types VHS, Betamax en V-2000.

Massages

Tegelijkertijd vertelt Coby Dinkela in dezelfde locatie aan geïnteresseerden alles over massages. Puur voor ontspanning? Op medische gronden? Gewoon om eens te proberen? Coby vertelt over ontspanningsmassage, integrale massage, de balans tussen lichaam en geest en nog veel meer. Naast deze massages geeft ze in haar praktijk namelijk ook energetische-, reiki- en regressietherapie.

Coby en Henri slaan voor deze ene dag de handen ineen om zoveel mogelijk mensen te vertellen over hun passie. Beiden zijn eigenaar van een onderneming: Coby van Health4Living in Emmeloord en Henri van Historing in Zwolle.