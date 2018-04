College NOP vergadert in tulpenveld

ENS

Het college van Noordoostpolder hield haar wekelijkse collegevergadering dinsdag eens niet op het gemeentehuis in Emmeloord, maar trok letterlijk en figuurlijk de polder in. Het dagelijks bestuur streek onder een strak blauwe lucht neer op een tulpenkavel van Rob en Liesbeth Balk aan de Zwartemeerweg in Ens. Een tafel, stoelen en goed gevulde kan koffie gingen mee op locatie. In het decor van tulpen en met name de soorten White Princes en Purple Princes werden de lopende zaken in de gemeente besproken. Ondertussen wordt op ludieke wijze aandacht geschonken aan de tulpenvelden die langzamerhand kleuren. Het Tulpenfestival gaat zaterdag 21 april van start en duurt tot 6 mei. Vorig jaar kwamen 80.000 bezoekers naar de Noordoostpolder om van de schoonheid van de bollenvelden te genieten. Er is een tulpenroute voor auto’s en fietsen die langs tulpenvelden entulpenbollenkwekers voert.