Werk aan weg en rotonde de Vlaak op Urk

URK

Schagen Infra is deze week begonnen met de werkzaamheden in de tweede fase van de Vlaak op Urk. Het werk duurt tot half mei. De rijbaan van fase 1 is dan weer toegankelijk voor verkeer (bestemmingsverkeer), het straatwerk in het trottoir en rondom de bushalte wordt dan nog wel aangelegd. De werkzaamheden bestaan onder andere uit asfalteringswerkzaamheden aan de rijbaan en het aanpassen van de rotonde Vlaak / Richel. Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer omgeleid via omleidingsborden.