Tess van Bentem in Oranje

Heel erg spannend vond ze het niet. ‘Ik had er een goed gevoel over’, zegt Tess van Bentem. De 15-jarige voetbalster van Flevo Boys is geselecteerd voor Oranje O15, het jongste nationale team.

Heel erg spannend vond ze het niet. ‘Ik had er een goed gevoel over’, zegt Tess van Bentem. De 15-jarige voetbalster van Flevo Boys is geselecteerd voor Oranje O15, het jongste nationale team.

De verdediger van Flevo Boys JO15-I is bepaald niet arrogant of zo, het is gewoon een nuchtere kijk op de feiten. ‘Ik zag steeds meer middenvelders afvallen.’ Beetje verwarrend, maar het zit zo: trainer Erik Stolte posteert Van Bentem steevast op de linksbackpositie, maar ze is als middenvelder bij de Nederlandse selectie gehaald door bondscoach Marleen Wissink.

Tess van Bentem, van de Uiterdijkenweg, op de grens van Luttelgeest en Marknesse, is samen met zeventien anderen opgeroepen voor de interland Nederland – Duitsland, woensdagmiddag in Rijssen op het veld van hoofdklasser Excelsior ’31. Twee dagen lang is het bikkelen geblazen op de training om te proberen een basisplaats te veroveren.

Regionale selecties

Dit is haar eerste seizoen bij Flevo Boys. Daarvoor voetbalde ze bijna tien jaar lang bij SVM. Bij de Emmeloorders houdt Tess van Bentem zich in de tweede divisie prima staande tussen alle jongens. De scouts van de nationale voetbalbond hebben haar al veel langer in het vizier. De linksback annex middenvelder doorliep vele regionale selecties.

Om voor de eerste keer te worden opgeroepen voor een nationale selectie moest Tess van Bentem heel wat selectie- en keuzemomenten overleven. Ze gaan bij de KNVB niet over een nacht ijs. Dus kun je stellen dat de frêle poldervoetbalster veel in haar mars moet hebben. Zelf houdt Van Bentem zich op de vlakte. ‘Ik ben fel op de bal. De balaanname onder druk kan beter.’

Ze houdt er niet van hoog van de toren te blazen. ‘Aanvallen is leuker dan verdedigen, maar ja, ik speel tenminste.’ Erik Stolte heeft goede redenen om zijn paradepaardje een plek in de defensie te geven. ‘Op het middenveld is veel concurrentie. En het beleid van Flevo Boys is, is dat talenten elke week spelen.’

Staat altijd goed

Dus heeft Tess van Bentem bij Flevo Boys wekelijks een basisplaats. Stolte: ‘Tess heeft veel potentie. Ze doet het heel goed. Ze is tweebenig, is 1-op-1 heel sterk en heeft gevoel voor de juiste positie. Ze staat altijd goed. Ze komt heel vaak als winnaar uit de strijd, ook tegen fysiek sterkere jongens. Het handelen onder druk kan beter, maar ook daarin maakt ze stappen.’

Als je zo goed bent op jonge leeftijd hebben betaald voetbalorganisaties natuurlijk belangstelling. Zo heeft SC Heerenveen naar haar diensten gehengeld, maar Tess van Bentem, die een opleiding volgt aan het Centre for Sports & Education in Zwolle, heeft beleefd bedankt. ‘Dan moet ik op een lager niveau weer met alleen meisjes voetballen. Daar leer ik niets van.’

Tess van Bentem is ambitieus. Ze wil leren, beter worden en ooit op hoog niveau voetballen. Ze heeft een vastomlijnd doel voor ogen. ‘Ik wil ooit in het Nederlands vrouwenelftal spelen en in het buitenland voetballen.’ Maar eerst wacht woensdag de kraker tegen Duitsland, als het even kan met poldermeisje Tess van Bentem als controlerende middenvelder in de basis.