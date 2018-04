Pop-up grand café tussen de tulpen in Creil

Van 21 april tot en met 6 mei kunnen bezoekers in de tent tussen de tulpen genieten van een hapje en een drankje.

Op zaterdag 21 april start het eerste tulpenbelevingsweekend en worden de deuren van het grand café dagelijks geopend voor publiek. De gastvrouwen en –heren van Slump Catering & Events ontvangen bezoekers graag voor een drankje op het horecaplein.

Daarnaast zullen er diverse activiteiten op het tulpenbelevingsveld zijn. Zaterdag 21 april en zondag 22 april staan in het teken van creativiteit. Er is onder andere een creatieve belevingsmarkt, tulpen showtuin, pop-up schilderscafé en is er voor de kinderen een zweefmolen, springkussen en waterpret. Het grand café is vanaf 10.00 uur geopend.

Het tweede belevingsweekend vindt plaats op zaterdag 28 april en zondag 29 april. Dit weekend zijn er diverse activiteiten voor jong en oud, waaronder een lezing georganiseerd door CameraNu en wordt de einduitzending van de tulpendate getoond. Uiteraard kunnen bezoekers ook dit weekend genieten van een lekkere snack of lunch, bereid door de koks van Slump Catering & Events.

Het grand café is te vinden aan het Creilerpad 14 in Creil en dagelijks vanaf 10:00 uur geopend en op 5 mei vindt het pop-up bevrijdingsfestival plaats. Kijk voor meer informatie over het Tulpenfestival op www.stepnop.nl/tulpenfestival.