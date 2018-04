Gezelligheid op Groendag

EMMELOORD

De organisatie van de Groendag kijkt terug op een gezellige dag, zaterdag in het centrum van Emmeloord. De bossen tulpen in de tulpenpluktuin gingen goed en ook de plantjesmarkt werd druk bezocht. Kinderen konden hun geluk ophalen bij de kinderboerderij waar jonge biggetjes rond dartelden, er was een springkussen, ze konden geschminkt worden en ze waren ook dit jaar weer druk in de weer met hun minituintjes. Muzikale luim was er van Arie Claassen en boerenkapel De Kamer Eilanders. Foto Reina Halman Fotografie