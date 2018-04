Feestelijk onthaal Vierdaagse Kraggenburg

KRAGGENBURG

In Kraggenburg was vrijdag de slotavond van de 51ste editie van de Avondvierdaagse. Waarom de Avondvierdaagse in Kraggenburg al in het begin van april gehouden wordt, is niet bekend. De Kraggenburgers zijn er in ieder geval ieder jaar vroeg bij, want de meeste loopevenementen zijn pas in juni. De animo was er niet minder om. Liefst 89 kinderen uit het dorp liepen alle vier avonden de 5 of 10 kilometer mee onder ideale weersomstandigheden. Ze werden vrijdagavond ingehaald met voorop de muzikanten van Vollenhoofsch Fanfare in een drukke Via Gladiola in het dorp waar ouders en dorpsgenoten met bloemen klaarstonden om de feestelijk uitgedoste kinderen te onthalen. Die ontvingen voor hun prestatie uiteraard ook een medaille. Op de slotdag liepen ook de peuters mee aan de zogenaamde peuterloop van 2,5 kilometer.