Dorpsbelang Blankenham timmert aan de weg

De jeu de boulesbaan in Blankenham ligt er keurig bij. Op een mooie lenteavond in april heeft een groepje Blankenhammers zich hier verzameld om een balletje op te gooien en bij te praten.

De baan is een mooi voorbeeld van een geslaagd leefbaarheidsinitiatief dat Plaatselijk Belang Blankenham heeft ingediend bij de gemeente Steenwijkerland.

Saamhorigheid

'Wat een plaatje!' Door het dorp aangelegde jeu de boulesbaan met op de achtergrond het mooie kerkje van Blankenham,' twitterde Kor van der Velde op 3 april. De coördinator kernen & wijken van de gemeente Steenwijkerland is enthousiast over het leefbaarheidsinitiatief.

Hij legt uit dat Plaatselijk Belangen en Wijkverenigingen elk jaar initiatieven bij de gemeente mogen inleveren voor de Matrix Dorpsplannen. Deze Matrix is voor de gemeente een belangrijke methode om de bewonersinitiatieven met koppengeld te financieren. De gemeente zorgt ook voor begeleiding.

In één dag aangelegd

Belangrijk is wel dat de bewoners het plan zelf oppakken. In het geval van de jeu de boulesbaan trommelde Plaatselijk Belang Blankenham uit het dorp een stratenmaker, een grondwerker en een aantal boerenjongens op om het werk te klaren. Ferdinand Hakvoort van Plaatselijk Belang vertelt: 'De gemeente zorgde voor de materialen. En wij hebben met 15 man vorig jaar mei de baan in één dag aangelegd.'

Volgens Van der Velde bevordert deze zelfwerkzaamheid de saamhorigheid in het dorp en het eigenaarschap. 'In het begin zien de dorpelingen tegen het werk op, maar als het eenmaal loopt, gaan ze ervoor. Na afloop zijn ze trots op het resultaat en zijn daar ook zuinig op!' Dat laatste gaat in Blankenham zeker op.

Blankenhammer Rob de Jonge komt met hark aangelopen om de baan speelklaar te maken. Even later voegen Koos Langelaan en Jo Donker zich bij hem. Samen doen ze een spelletje en bespreken ondertussen het laatste dorpsnieuws. Hakvoort, die de mannen gadeslaat, zegt: 'Is het jeu de boulesseizoen nu geopend?' De mannen lachen instemmend. 'Petanque Blankenham speelt elke woensdagavond met zo'n tien dames en heren uit het dorp,' zegt De Jonge. Dat klinkt chique, maar het gaat de Blankenhammers vooral om de gezelligheid onderling.

600 jaar

Plaatselijk Belang Blankenham heeft ook voor 2018 een leefbaarheidsinititatief bij de gemeente ingeleverd. 'Blankenham bestaat dit jaar 600 jaar en daarom is 2018 een feestjaar voor ons,' legt Hakvoort uit.

Reünie

Zo is er al een nieuwjaarsreceptie geweest en staat er voor 28 april een reünie voor Blankenhammers en oud-Blankenhammers op het programma. Daarvoor hebben zich al 320 mensen aangemeld, net zoveel als het aantal inwoners dat het dijkdorp ongeveer telt. In de feesttent zullen oud-Blankenhammers vertellen over vroeger en in de kerk wordt een expositie ingericht met foto's van weleer. Met een eindejaarsfeest met barbecue en muziek sluit Blankenham het feestjaar af.

Het koppengeld voor 2018 wil Plaatselijk Belang verder besteden aan een social sofa. Deze zitbank met mozaïek wordt door een beeldhouwer uit Blankenham gemaakt. Hij krijgt een plaatsje midden in het dorp. Uitbreiding van het terras bij het dorpshuis staat ook nog op het verlanglijstje van het Plaatselijk Belang.

Dorpsommetje

Van der Velde noemt nog een paar initiatieven die in momenteel in andere kernen van Steenwijkerland uitgewerkt worden. 'In Belt Schutsloot komt een wandelroute 'Het Dorpsommetje', in Scheerwolde een luxe pannakooi en in Willemsoord een urnenmuur,' somt hij op. Graag zou hij meer bekendheid willen geven aan de Matrix Bewonersplannen en Plaatselijk Belangen en Wijkverenigingen inspireren om met mooie projecten te komen. 'Mensen zijn heel bescheiden en mopperen soms ook, terwijl er wel veel kan in Steenwijkerland,' moedigt hij aan.

www.steenwijkerland.nl/kernenenwijken