Twaalfdorpenloop: Urk hoort er eindelijk echt bij

‘Dit hadden ze jaren eerder moeten doen’, zegt Jan Sinke meteen na de etappe Tollebeek – Urk. De Urker komt als winnaar over de streep in zijn eigen woonplaats. Urk hoort er vanaf zaterdag echt bij.

De Elfdorpenloop is niet meer. Vanaf nu is het de Twaalfdorpenloop, die vanzelfsprekend een prooi is voor Hardloopbegeleidingopmaat/Klif 18, dat vele voorgaande edities ook won. Belangrijker dit jaar is het feit, dat Urk in het parcours is opgenomen. Jan Sinke, loper van de winnende ploeg, is heel blij dat Urk finish- en startplaats van de estafetteloop is. ‘Super, top! Ik liep altijd Rutten – Bant, maar wilde nu heel graag op Urk finishen.’

De wens van Jan Sinke gaat in vervulling. Hij stormt als eerste Urk in en wordt glansrijk eerste voor het oog van veel toeschouwers, die een plekje hebben gevonden achter sporthal De Vlechttuinen. De lopers, die elders worden getrakteerd op een appel of bloemen, krijgen (zoals het hoort) op Urk een moot zalm in de handen gedrukt. Speaker Jaap de Jong, als altijd goed geluimd: ‘Alle atleten lopen een persoonlijk record. Hoe leuk kan het zijn?’

Lichtelijk chaotisch

Het is even onduidelijk waar de finish is. Niet bij kerk De Ark, zoals op de site van AV NOP staat. Een eindje verderop wordt de virtuele streep getrokken. De start is ook lichtelijk chaotisch. Jaap de Jong dirigeert iedereen naar de start, maar de helft van de lopers spoedt zich naar een plek, die tientallen meters verderop ligt. Waarom weet niemand. Maakt niet uit, kinderziektes horen erbij en leuk blijft het toch wel.

Jan Loosman mag als loper van De Corner, de nummer twee van het eindklassement, starten in zijn eigen woonplaats. Hij loopt de etappe naar Espel. In eerste instantie maakte het hem niet veel uit (‘Ik zou een andere afstand lopen’), maar als het zover is, vindt hij het toch wel heel leuk. ‘Honderd meter bij je huis vandaan starten, wat wil je nog meer?’ Hij doet voor de zevende keer mee. ‘Het is een heel leuk evenement.’

Loosman traint vier keer per week bij AV NOP en daarnaast ook nog op Urk, achter de dijk. De laatste tijd was hij vaak geblesseerd, maar hij is op tijd fit. ‘Atleten gaan altijd door.’ Hij wordt in Espel vierde in een tijd van 28 minuten en 25 seconden. ‘Niet te snel, hè? Dan kan ik volgend jaar gemakkelijk een PR lopen, ha, ha.’ Voor de toeschouwers is het zaterdag een frisse bedoening, voor de lopers zijn het bijna ideale omstandigheden.

Nooit in gevaar

De lopers van Hardloopbegeleidingopmaat/Klif 18 wisten eigenlijk van tevoren al dat ze zouden gaan winnen. Stefan Woudwijk, die de vierde etappe, van Kraggenburg naar Ens loopt, op Instragram: ‘Nu de laatste etappes supporteren bij mijn teamgenoten en dan de teamwinst vieren!’ En zo gaat het ook. Een paar geblesseerde lopers moeten het wat rustiger aan doen en de 11-jarige (!) Izak Venema moet een uitgevallen loper vervangen, maar zelfs dat brengt de winst nooit in gevaar.

De jonge Venema presteert uitstekend door vijfde te worden in de etappe Espel – Creil. Loper/trainer Tjeerd Popkema is trots op zijn team en in het bijzonder op Izak Venema. ‘Hij ging als een trein.’ Ook Popkema is blij met het in de armen sluiten van Urk door de organisatie van de estafetteloop. ‘Super. De loop leeft heel erg op Urk, er doen zoveel Urker lopers mee. Het werd hoog tijd.’

Harry de Ridder