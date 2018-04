Tulpenpluktuin Marknesse open

Het tulpenseizoen is zaterdag begonnen in de Tulpenpluktuin aan de Steenwijkerweg 26 in Marknesse.

De Tulpenpluktuin was ook aanwezig op de Groendag in Emmeloord, waar voor een euro tulpenboeketten geplukt konden worden, waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat. Dit jaar wordt het verzorgingshuis Nieuw Clarenberg in Vollenhove 3 weken lang vol met zelf geplukte tulpen uit de Tulpenpluktuin gezet. ‘Op deze manier brengen we een klein stukje tulpenpluktuin bij een grote groep mensen die niet zelf zal komen plukken.’

Wie wel zelf wil plukken kan zijn hart ophalen. Het eerste stuk van de Tulpenpluktuin dat onder plastic heeft gestaan staat prachtig in bloei. De Tulpenpluktuin staat er stralend bij met veel nieuwe sterke rassen op stevige stelen en grote dikke knoppen. En dat is pas het begin van de kleurenexplosie die in de loop van vier weken dagelijks zal veranderen. De vlaggen hangen uit en de gasten zijn 7 dagen per week van harte welkom.

Er is niet alleen een kleurexplosie in de pluktuin. De Boerenshop en de Tulpenplukkraam staan vol met nieuw assortiment streekproducten. In de Boerenbol wordt dit jaar voor het eerst verse thee geschonken, geleverd door Proviand van het land.

Na het kleurrijke succes van vorig jaar heeft onze huisfotografe Alette Holman al verschillende mini fotoseries gepland. @lette Holman fotografie is gespecialiseerd in “kidz & dogz”, gebruikmakend van natuurlijk licht en kleur. Maar ook pony’s en paarden bleken een prachtige uitdaging te zijn midden tussen de tulpen.