Open Dag bij Golfclub Emmeloord

Golfclub Emmeloord houdt zaterdag 21 april in het kader van de landelijke Open Golfdag ook open dag op de golfbaan aan de Casteleynsweg in Emmeloord.

Het thema dit jaar is “Ik neem je mee” en laat zien hoe mooi golf is. Voor jong en oud, golfer en niet golfer is er zaterdag van alles te beleven. Zo kan je leren putten onder leiding van de Golfpro, op de drivingrange kun je de afslag oefenen en op de kleine baan speel je een aantal holes en ervaar je echt wat golf is. Tijdens de Open dag zijn er leuke prijzen te winnen.

Waarom zou je gaan golfen? Golf kun je het hele jaar spelen, er is geen winterstop. Bij golf ben je heerlijk buiten en in beweging. Dat kan alleen, maar ook met één of meerdere spelers samen. Golf is goed voor de sociale contacten zowel privé maar ook zakelijk. De negentiende hole vindt plaats in het gezellige clubhuis. Golfclub Emmeloord heeft onder andere een actieve jeugdcommissie die veel organiseert voor jonge golfers. Veel bedrijven zijn lid van de businessclub, voor deze leden organiseert de golfclub speciale wedstrijden waarbij deze leden hun zakelijke relaties kunnen uitnodigen.

Golfen heeft een duur imago, maar dat valt reuze mee. Golfclub Emmeloord is een laagdrempelige club en dat betekent dat golf binnen bereik van veel mensen ligt. Een volwassene speelt in Emmeloord voor iets meer dan 40 euro per maand zo vaak als hij of zij wil. De jeugd betaalt zelfs veel minder. Golf is voor jong en oud het oudste lid is de 80 gepasseerd.

De open dag is zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur. www.golfclub-emmeloord.nl