Wouter van der Velde terug bij SC Emmeloord

De 27-jarige Wouter van der Velde keert komend seizoen terug in de selectie van SC Emmeloord.

hij der Velde speelde tussen 2013 en 2015 al namens deze club. Een groot gedeelte van zijn voetballoopbaan speelde hij in selectieteams van Flevo Boys. Door studie en blessures kon Wouter voetbal niet invullen op de wijze waarop hij dat graag wilde.

Maar nu gaat hij weer spelen en daar is de club maar wat blij mee. ‘Wij hebben Wouter leren kennen als een zeer ervaren, fysiek sterke en gedreven speler, een meerwaarde voor de ploeg van SCE. Op dit moment is Wouter nog herstellende van een knieblessure maar de verwachting is dat hij begin van het seizoen fit kan aansluiten. Wij zijn blij dat Wouter terug keert bij onze mooie club.’