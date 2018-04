Vollenhove krijgt Marten Kingmaplein

In Vollenhove wordt op zaterdag 5 mei de naam Marten Kingmaplein onthuld. Het is het plein bij de twee supermarkten.

Marten Kingma (1893 – 1965) en zijn broers hadden een aannemingsbedrijf. Het bedrijf van de Kingma's speelde in de Tweede Wereldoorlog een sleutelrol in de hulp aan neergeschoten vliegtuigbemanningen in de Noordoostpolder. Voor initiatiefnemer Henk van Heerde een reden om het plein bij de twee supermarkten naar hem te vernoemen.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Belangenvereniging Vollenhove Stad in 2017 werd dit initiatief door de aanwezige leden ondersteund en heeft de BVVS deze naam aangevraagd. Een weg van onderzoek en goedkeuring, binnen de daartoe wettelijke regelgevingen volgden en het verzoek is nu officieel goedgekeurd. Omdat 2018 het jaar van het verzet is, is voor Bevrijdingsdag gekozen om deze naam voor het plein officieel in gebruik te nemen.

Inmiddels is contact gelegd met de nabestaanden van Marten Kingma en zij zijn zeer verheugd dat het plein vernoemd wordt naar hun overgrootvader en opa. De nog in leven zijnde bijna 93 jarige zoon Frank Kingma is diep onder de indruk van dit initiatief. Reden te meer om van deze onthulling een klein feestje te maken. Samen met inwoners en familie krijgt de onthulling een feestelijk karakter.