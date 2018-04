Suplacon beste leerbedrijf ROC Friese Poort

De uitreiking vond plaats tijdens een bijeenkomst van de Bedrijven Actief Noordoostpolder (BAN) bij AgroFoodCluster in Emmeloord. Suplacon verdient deze titel omdat het bedrijf zich onderscheidt met name door de betrokkenheid en de mogelijkheden die de verschillende afdelingen bieden aan stagiaires. Directieadviseur, Anneke Oosterhuis overhandigde de prijs aan Peter Grutten en Antijn Koers van Suplacon.

Suplacon is al bijna 40 jaar gespecialiseerd in de toelevering van plaatwerkproducten en metaalconstructies. Vanuit Emmeloord levert het bedrijf wekelijks meer dan 800 verschillende producten aan ruim 250 klanten in Nederland. Suplacon is een maakbedrijf bij uitstek. Suplacon ontvangt jaarlijks stagiaires van ROC Friese Poort en steekt veel tijd in de studenten. Opvallend is dat er stagiaires op verschillende afdelingen ingezet worden. Op de financiële afdeling, afdeling Marketing & Communicatie, ICT en in de Techniek. Dit maakt Suplacon een uniek stagebedrijf.

Betrokkenheid

Het bedrijf is nauw betrokken bij de studenten. Ze lopen niet alleen stage maar krijgen ook intensieve begeleiding. Deze begeleiding bestaat uit regelmatig overlegmomenten, mee mogen kijken op andere afdelingen en vertrouwen krijgen om verantwoordelijke werkzaamheden uit te voeren. ‘Het komt regelmatig voor dat studenten na hun stage een baan aangeboden krijgen. Er lopen hier meerdere voorbeelden van rond’, aldus Peter Grutten, hoofd opleidingen. Suplacon is lid van de Onderwijsadviesraad van ROC Friese Poort en daardoor nauw betrokken bij de school.