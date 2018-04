Petitie voor snelspoor door Noordoostpolder

‘Ik wil met de partij Duurzamer Nederland onder andere meer spoorlijnen in plaats van snelwegen in Nederland, en richt daar ook vaak online petities voor op. Er wordt bijvoorbeeld al jaren gepleit voor de Zuiderzeelijn: de snelle spoorlijn van Amsterdam naar Groningen via Almere, Lelystad, Emmeloord, Lemmer, Heerenveen en Drachten. In Spoorvisie 2040 | OV-Magazine staat beschreven dat de lijn in of rond 2040 klaar zal zijn. En er staat ook in dat de lijn bediend zal worden met een internationale trein van Amsterdam naar Hamburg via Groningen, Leer en Bremen. Ik dacht toen: Waarom laten ze die trein (desnoods ook met een nachttrein) gelijk over bestaand spoor doorrijden naar Kopenhagen en dan via Malmo verder naar Stockholm. Dan kan men ook nog eens veel sneller met de trein naar Denemarken en Zweden. Hier is dan in ieder geval de petitie: Toekomstige Zuiderzeelijn naar Denemarken en Zweden - Petities.nl. Mijn petitie heeft nu nog maar 142 ondertekeningen, maar ik probeer er minstens 10.000+ ondertekeningen voor te scoren, zodat ik straks een sterke petitie kan aanbieden aan Prorail, NS, de Tweede Kamer en alle andere partijen die hierover gaan.’

Ga naar de petitie: Petitie tekenen