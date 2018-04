Patiënten MCL krijgen eten uit Emmeloord

Food & Events van cateraar Willem de Boer uit Emmeloord bereidt voortaan de maaltijden voor MCL Leeuwarden, dat overgaat naar zes eetmomenten in plaats van drie per dag.

Het ziekenhuis heeft er mee geëxperimenteerd en de proeven zijn heel goed bevallen. De verandering betekent wel een enorme aanpassing in het ziekenhuis. Er worden zes nieuwe keukens gebouwd in MCL, bovenop de drie nieuwe die er al waren. De centrale keuken gaat dicht, waardoor twintig banen vervallen. Het personeel krijgt binnen MCL andere functies, aldus MCL.

De hapjes, waaronder zo’n 350 warme maaltijden, worden ‘s avonds vanuit Emmeloord in Leeuwarden afgeleverd en de volgende dag indien nodig door kamerassistenten of ander zorgpersoneel opgewarmd. Niet alleen op alle zestien klinische afdelingen, maar ook op de dagcentra waar patiënten komen voor chemo’s en dialyse gaan over op de nieuwe voedingsstrategie.

Uit onderzoek in het Radboud ziekenhuis in Nijmegen is gebleken dat het aanbieden van zes kleine gerechten op een dag beter is voor de eiwitopname en de energiebehoefte en dus beter voor het herstel van de patiënt.