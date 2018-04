Oud-burgemeester vecht bouw Intratuin aan

Oud-burgemeester en voormalig Tweede Kamerlid Jacob Reitsma wil dat Intratuin in Emmeloord de verdere bouw van een groot magazijn staakt. Reitsma is de buurman van het tuincentrum en vreest een forse inbreuk op zijn woongenot, zei hij vrijdag tegen de rechter.

Middels een kort geding wil de Emmeloorder de bouwstop afdwingen. Hij verwacht een toename van geluidsoverlast. Ook werpt het circa 8 meter hoge pand met name in voor- en najaar een forse schaduw over zijn perceel. Het karakter van het landelijke gebied wordt fors aangetast door het 55 meter lange en circa 8 meter hoge pand, stelde zijn advocaat. Zijn belangrijkste bezwaar is het uitzicht. ‘Mijn cliënt keek uit op een groen perceel met daarachter lagere kassen. De bomensingel tussen de percelen is deels weg en er komt een blinde muur van 55 meter breed te staan, ongeveer op de grens.’'

Reitsma woont er sinds 1980. Enkele jaren later vestigde het tuincentrum zich er. Het steekt zijn raadsman dat het bedrijf er wel alles aan doet de bewoners van de wijk achter het perceel tevreden te stellen. In andere plannen wordt het pand van het tuincentrum zelf verhoogd. ‘Intratuin doet er alles aan die bewoners tevreden te stellen terwijl mijn cliënt, die de meeste overlast krijgt en met de gebakken peren zit.’

Oude kassen grenzend aan het perceel van de oud-burgemeester van Wymbritseradiel zijn inmiddels gesloopt. De vloer voor het magazijn is al gestort. Een vergunning is netjes aangevraagd en verleend maar het bedrijf besloot uit eigen beweging de bouw te staken, stelt de advocaat van Intratuin. Dit om nog tot een vergelijk met buurman Reitsma te komen. Dat mislukte. Reitsma wil dat het perceel verder naar achteren wordt geplaatst en minder lang en hoog wordt. De directeur van Intratuin Emmeloord verwacht er niet uit te komen met Reitsma. Intratuin heeft geen alternatieve locatie. Tot nu huurde het bedrijf elders een loods. Tussen loods en tuincentrum moet 18 keer per week heen en weer gereden worden.

De rechter doet op 3 mei uitspraak.