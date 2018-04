Grote reünie 50 jaar Albert Schweitzerschool

Emmeloord

De Albert Schweitzerschool uit Emmeloord viert op vrijdag 8 juni haar 50 jarig bestaan met een grote feestelijke reünie voor oud leerlingen bij hotel Van der Valk in Emmeloord. Een gezellige avond die in het teken staat van herinneringen ophalen en onverwacht weerzien! Vanaf 19.00 uur is er de gelegenheid om rond te kijken in het schoolgebouw aan de Skagerrak 11. Vanaf 20.15 uur start de feestavond bij Van der Valk en heeft iedereen de gelegenheid om oud klasgenoten te spreken en met ‘de klas van toen’ op de foto te gaan. Er is tijd voor muziek, een hapje en een drankje en een afsluitend zakje patat. Dit is bij het entreekaartje inbegrepen.