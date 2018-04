Emmeloord

De hulpdiensten zijn vrijdagochtend 13 april uitgerukt voor een forse aanrijding op de kruising van de Kleiweg met de Kamperweg in Emmeloord. Twee auto's zijn daar in de dichte mist op elkaar gebotst. Bij het ongeval is één persoon gewond geraakt en per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.