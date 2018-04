Dijkonderhoud na januaristormen kost waterschap 70 mille

De dijken hebben beide stormen in januari meer dan goed doorstaan. Medewerkers van Waterschap Zuiderzeeland hebben de dijken tijdens de storm goed in de gaten gehouden. 'We kijken tijdens de storm of we iets opvallends zien, zoals schade en of er grote dingen aanspoelen die schade aan de dijk kunnen veroorzaken. Tijdens een flinke storm spoelt er namelijk van alles aan. Dat noemen we vloedmerk. Eigenlijk begint het werk vooral na de storm, omdat we dan alles opruimen wat op de dijk ligt', vertelt een dijkopzichter van het waterschap.

Werk combineren

Alle rommel dat achterblijft op de dijk moet weg, zodat de paden weer begaanbaar zijn voor (fiets)verkeer. 'Soms laten we het even op de kant liggen, zodat we het later met andere werkzaamheden kunnen combineren. Dat is efficiënter en goedkoper. Zo hebben we de rommel van 3 januari voor een deel na 18 januari opgeruimd. Dat scheelt in de kosten; het geld van de inwoners van Flevoland'.

Kostenplaatje

De kosten van het ruimen van vloedmerk (rommel langs de dijk) in de Noordoostpolder waren 12.000 euro. In Zuidelijk en Oostelijk Flevoland waren de kosten aanzienlijk hoger, namelijk 58.000 euro. De kosten van het ruimen komen daarmee totaal op 70.000 euro.