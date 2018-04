Emmeloorders doen mee aan Amsterdam City Swim

Het viertal is al volop in training voor de jaarlijkse Swim, waaraan koningin Maxima ook al eens meedeed.

Inmiddels trainen ze al tweemaal per week in het Bosbad in Emmeloord. ‘En dat wordt naarmate de City Swim nadert opgevoerd naar drie keer per week en in de laatste weken voor het evenement zwemmen we iedere dag een uur’, vertelt Anneke Wisse. In Amsterdam zwemmen ze 2018 meter.

Ze zet zich met hart en ziel in voor meer onderzoek en mogelijke genezing van de spierziekte ALS, waaraan haar echtgenoot Bert van Eerde in 1988, na twee jaar ziekte overleed. ‘Onze kinderen en kleinkinderen zijn er erfelijk mee belast. Het enigste wat ik kan doen is me op deze manier inzetten, anders sta ik met mijn rug tegen de muur.’

Ook vorig jaar deed ze mee aan de Amsterdam City Swim samen met Astrid Dijkstra, en het jaar daarvoor zwom ze voor ALS in Lemmer. ‘Het is ook altijd een plek van ontmoeting. Het geeft een heel goed gevoel om samen iets te doen.’ Met haar vriendinnen zijn alle pijlen nu gericht op 9 september. ‘We zijn als vriendinnen altijd al hecht geweest, ook in moeilijke tijden. We trainen ook altijd, ook al voelen we nog zoveel pijntjes, we zetten door.’

Team Lange Bert

De zwemmers uit Emmeloord vormen ‘team Lange Bert’, de bijnaam van Anneke’s overleden echtgenoot. ‘Om als team aan de start te kunnen verschijnen moet je echter tien teamleden hebben. Die hebben we niet, daarom schrijven we individueel in voor de Amsterdam City Swim. Het is wel ons doel om op den duur met een team van tien personen aan de start te verschijnen.’

Anneke vertelde bij de Livera in Emmeloord bij de aankoop van een badpak over de actie voor ALS en de deelname met haar vriendinnen. Brigitte Stoker van de Livera vertelde haar echtgenoot Bertrand Stoker, die Instijl Financiële diensten runt, over de actie van haar klant. Bertrand werd meteen enthousiast en gaf spontaan aan de badpakken te sponsoren.

Chloorresistente badpakken

‘Ze hebben ons chloorresistente badpakken geschonken. Daar zijn we heel blij mee, want gewone badpakken slijten nogal van de chloor en we trainen natuurlijk heel intensief. Ja echt ongelofelijk maar we kregen de beste badpakken.’ Team Lange Bert wil in Amsterdam een streefbedrag van 4000 euro bijeen zwemmen. ‘Dat is onze insteek.’

Iedereen kan de Emmeloorders steunen door sponsor te worden van de dames. Dat kan vanaf maandag op de Facebooksite van de City Swim. Daar kan dan de naam van de dames opgezocht worden om ze persoonlijk financieel te steunen. Een financiële steun kan ook overgemaakt worden op rekeningnummer: NL96RABO0326796274 tnv J.Rabs ovv benefiet ALS

Cees Walinga