STOPPELS | Vogels

Vijfenzeventig jaar geleden raakten veel watervogels een deel van hun IJsselmeerbiotoop kwijt omdat de hongerige Nederlandse staat grond wilde voor de teelt van aardappelen. De Noordoostpolder werd ingericht voor de mens met strakke lijnen en dito kavels. Voor het genoegen van de mens werden in Emmeloord een paar sierlijke parken aangelegd met vijvers en vonden watervogels er hun domicili.

In vrede leefden eenden, zwanen en ganzen lange tijd samen met mensen die er wandelden, genoten van het vogelgrut en er overtollig brood voerden. Wat is er onschuldiger dan eendjes voeren. Maar nu blijkt dat het helemaal niet goed voor de watervogels is om ze brood te geven en bovendien ratten aantrekt. Dus dat doen we niet meer en prompt gaat het mis.

De vogels in het wijkpark Espelervaart trekken massaal de wijk in om hun brood op te eisen. Geef ons heden ons dagelijks brood, hoor je ze snateren. De bewoners zijn het zat, want de eenden laten vieze klieders achter op schoongespoten terrassen. Bovendien steken ze zomaar de weg over wat tot levensgevaarlijke situaties leidt. En dan zijn er nog van die grote vogels die opdringerig beginnen te blazen als ze niet krijgen wat ze willen.

Het kan niet langer meer zo, blijkt uit een enquête onder de omwonenden. Hekken rondom het park, zoals bij de Oostvaardersplassen lijkt met de ervaringen daar ook geen optie, maar werkt ook niet bij vogels. Nu heeft de gemeente het ei van Columbus gevonden. De vogels worden uitgezet.

Dan zou je denken die gaan naar een waterrijk gebied, maar mooi niet. Ze worden verplaatst naar Dierenpark Emmen, waar ze tussen de giraffen, nijlpaarden en andere wilde dieren wel zullen inbinden. Een hele promotie voor de vogels die van Emmeloorder uitschot ineens een betaalde attractie worden in Drenthe. Een nette oplossing. De gemeente laat het daar echter niet bij.

Om de populatie in Emmeloord niet weer te groot te laten worden, zoals dat met de paarden in de Oostvaarders is gebeurd, gaat de gemeente ook nog eieren schudden. Dat is een hele gemene vorm van geboortebeperking. Door het schudden gaat de vrucht dood, maar de broedse moedereend weet dat natuurlijk niet en broedt zich in het ergste geval dood.

Het is dat de actievoerders het bij de Oostvaardersplassen nog druk hebben met het bijvoeren van paarden, maar als er straks bussen uit die hoek van Flevoland opdoemen, verbaast mij dat niet.

Cees Walinga