Spelend kind gewond bij ongeval Tollebeek

Volgens een woordvoerder van de politie was een kind aan het spelen tussen de auto's, toen het plots de straat overstak. Een auto, met achter het stuur een vrouw, kon een aanrijding niet voorkomen waardoor het kind hard op de motorkap terecht kwam. Direct nadat er 1-1-2 werd gebeld kwamen meerdere voertuigen van de politie en een ambulance ter plaatse. Ook werd de traumahelikopter uit Amsterdam opgeroepen omdat er mogelijk sprake was van ernstig letsel. Dit bleek ter plekke niet zo te zijn, aldus de politie. Het kind is ter controle met spoed per ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De vrouw achter het stuur kwam met de schrik vrij.