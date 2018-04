Running Diner Luttelgeest slaat aan

Na ontvangst en welkom werden de enveloppen voor de 1e gang uitgereikt. Iedereen ging nieuwsgierig op pad, in vooraf opgegeven duo’s of door de organisatie gemaakte duo’s. Nog even snel horen waar de andere heen gaan en dan op naar het 1e adres. Ondertussen waren de gastheren/vrouwen al wat langer bezig, voorbereidingen werden ruim een week van tevoren al gemaakt. Menu’s werden geschreven, boodschappenlijstjes en planningen werden gemaakt.

De gastheren/vrouwen was verteld dat zij de eerste gasten rond 19 uur konden verwachten. En voor die tijd werden al foto’s rondgestuurd met mooi gedekte tafels of nog even het laatste gezwoeg in de keuken. Iedereen had er duidelijk heel erg veel zin in. Bij ontvangst op de 1e adressen werd er vooral veel gelachen, want het is best wel spannend als je niet weet, waar en met wie je aan tafel komt te zitten, of wat je voorgeschoteld krijgt. Gelukkig bleek dit al snel een gouden formule. Na de 1e gang werd door de gastheer/gastvrouw de envelop met het adres voor de 2e gang uitgedeeld, de duo’s werden weer gemixt en gingen ieder naar een ander adres. Waar de één nog even 15 minuten moest fietsen, kon de ander zo de straat over steken. Een grappig gezicht, hoe al die mensen door het dorp kruisen en elkaar enthousiast begroeten.

Nieuwsgierig naar waar de ander vandaan komt en heen gaat. Voor het hoofgerecht werd ruim de tijd genomen, de tafel vulde zich met volle glazen wijn, mooie gesprekken en heerlijke gerechten. Voor de gastheren/vrouwen wel even een uitdaging. Hier en daar nog even wat borden afwassen. Maar gelukkig was iedereen bereid om mee te helpen. Na het hoofdgerecht werden weer de enveloppen uitgedeeld met daarin het adres voor de 3e en laatste gang. Ook hier was het weer de creativiteit van de gastheren en gastvrouwen die uitblonk. De lekkerste gerechten werden geserveerd en er werd met complimenten gestrooid. Na het dessert was er nog gelegenheid voor een after-party in de Bosfluiter. Waar iedereen elkaar nog even kon ontmoeten en verhalen kon uitwisselen. Hier werd rijkelijk gebruik van gemaakt en het was nog tot in de late uurtjes gezellig.

Het doel van het Running dinner om dorpsgenoten wat meer met elkaar te verbinden was zeer geslaagd!