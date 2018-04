Jonge kikkers geven einde paddentrek aan

BANT

De teller van het aantal padden dat in het Kuinderbos over de Hopweg en Schoterweg zijn gezet staat op ruim 6300. Dinsdagochtend hielpen leerlingen van De Zevensprong uit Emmeloord met het overzetten van de amfibieën, naast de padden worden ook salamanders en kikkers geholpen. De paddentrek loopt op het einde wat ook wel blijkt uit de dagelijkse scores. ‘De nachten worden warmer. De trek loopt terug. Het zijn er nu nog rond de 30 en 40 per dag. Een andere indicator voor de laatste padden op trek zijn de bruine jonge kikkers die gezien worden’, zegt boswachter Harco Bergman, die elke dag de tellingen bijhoudt. ‘Die kikkers planten zich nog niet voort, maar gaan wel naar de poel om het af te kijken.’ Volgende week komen er nog enkele scholen en dan is het weer tijd om de schermen langs de wegen op te ruimen in het bos. Met een score die naar de 6500 gaat, is het aantal padden dat dit jaar overgezet is het dubbele van vorig jaar. Naar de reden van de toename is het gissen. ‘We hebben er geen verklaring voor, maar we weten wel dat het een golfbeweging is als je alle metingen op een rijtje zet.’ Op de foto wordt een jonge kikker in een emmer overgezet. Foto Reina Halman Fotografie