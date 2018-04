In het zonnetje: Vrijwilligersmarkt en Vrijwilligerspunt

In de Noordoostpolder wordt in ‘Vrijwilliger in het zonnetje’ wekelijks stilgestaan bij een vrijwilliger. Als ze er zijn vindt iedereen het normaal, maar als ze er niet zijn, dan worden ze gemist. Deze week in het zonnetje: Simone van Hees, relatiebeheerder Vrijwilligerspunt bij Stichting Carrefour.

Door Alexander Drost

Het Vrijwilligerspunt is het centrale steunpunt in Noordoostpolder voor alles rondom vrijwillige inzet. Morgen vindt er in de bibliotheek in Emmeloord een grote vrijwilligersmarkt plaats, waar liefst 56 organisaties zich presenteren. Tijdens deze markt kunnen mensen die graag iets vrijwilligs willen betekenen voor de maatschappij laagdrempelig eens kijken wat er zoal te doen is. ‘Bezoekers kunnen vrij naar binnen lopen, krijgen dan informatie over de organisaties en kunnen eerst eens rustig een rondje lopen zonder direct aangesproken te worden’, vertelt Simone van Hees, die overigens zelf geen vrijwilliger is bij het Vrijwilligerspunt, maar in dienst is. Gezien het feit dat zij en collega’s organisaties en vrijwilligers dichter bij elkaar brengen, verdienen ook zij een plek in deze rubriek.

Alle 56 organisaties worden vrijdagavond opgedeeld in zes categorieën. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de categorie zorg, of sportverenigingen en buurthuizen. ‘Het gaat inderdaad om alle lagen’, zegt Van Hees. ‘Iedere categorie wordt aangeduid met een kleur. Weet iemand al in welke categorie hij of zij iets wil gaan doen, dan kan diegene heel gericht op een van de kraampjes afstappen.’

Onder 23

Het Vrijwilligerspunt laat ook jongeren onder 23 jaar kennismaken met vrijwilligerswerk. Daar is bewust voor gekozen, vertelt Van Hees. ‘Want jongeren moet je op een heel andere manier benaderen. Vaak moeten ze verplicht ergens een maatschappelijke stage lopen vanuit de opleiding. Dat is heel erg leuk, maar daarna houdt het op. Jongeren willen toch vaak op zaterdag een betaalde bijbaan of gaan sporten.’ Om deze groep te binden wordt dan een eenmalige klus aangeboden. ‘Wij houden contact met die jongeren en zorgen voor binding, zodat ze later misschien weer vrijwilligerswerk gaan doen.’

U kunt bij het Vrijwilligerspunt terecht voor onder meer: • Het vinden van vrijwilligerswerk dat bij u past • Advisering van maatschappelijke organisaties over alle aspecten van vrijwilligerswerk en vrijwilligersorganisaties • Het volgen van cursussen en trainingen voor vrijwilligers • Deelname aan activiteiten als de Beursvloer, NLdoet en de markt.