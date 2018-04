Autocross in Marknesse op Tweede Pinksterdag

Op tweede Pinksterdag, 21 mei, gaat het gebeuren op de IJsbaan in Marknesse. De autocross start om 12:00 uur op Emmeloordseweg 10 in Marknesse.

De rijders die mee willen doen met de polderklasse of de juniorenklasse kunnen zich inschrijven via www.autocrossmarknesse.nl. Ook als je equipe wil rijden nodigen wij je uit om je op te geven. Equipe rijden betekent dat je met twee personen meedoet met één auto. Je krijgt dan ook één startnummer. Voor meer informatie kun je kijken op dewebsite of de Facebookpagina van de autocross in Marknesse.

Dit jaar is er een extraatje voor de Marknessenaren die meedoen aan de polderklasse van de autocross. De beste zes Marknessenaren dingen namelijk mee naar de Marknessebokaal in een extra finale. 'Wij zorgen voor de locatie, een mooie baan en een hapje en een drankje. En samen met jou zorgen we voor een fantastische middag', aldus de organisatie.