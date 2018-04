‘Vierkwartsmaat’ nieuw project Reflection Tollebeek

Dirigent Jan Bode uit Tollebeek is dan 25 jaar dirigent. Caroline van der Sterre, koorlid van het eerste uur en mede-organisator van het project: ‘De term ‘vierkwartsmaat’ komt voort uit de muziek en hierin vind je de woorden ‘vier’ van vieren, ‘kwart’ van kwart eeuw en ‘maat’ van vriendschap tussen dirigent en koor.’ Reflection blijft zoeken naar vernieuwing in de muziek en in de uitvoering daarvan. ‘De muziek van ‘vierkwartsmaat’ blijft nog even geheim, maar neem van mij aan: menigeen zal aangenaam verrast zijn’, vertelt een enthousiaste Jan Bode.

In maart stond Reflection nog met haar laatste project ‘Experiencing God’ in de Nieuw Jeruzalemkerk MFC te Emmeloord. Twee prachtige concertavonden kwamen voort uit anderhalf jaar lang hard werken. Voor het nieuwe project zijn projectzangers welkom. Belangstellenden zijn op maandagavond 20.00 uur welkom in de PKN kerk in Tollebeek om te ervaren hoe het eraan toegaat op een repetitie. Wie meedoet krijgt een “buddy” toegewezen die in het begin met de muziek en de gang van zaken op het koor helpt. Wel graag vooraf aanmelden op gospelkoorreflection@gmail.com.