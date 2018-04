Sociale woningbouw in Oranjewijk Urk

Op Urk is dinsdag de bouw van 10 huurkoopwoningen en 26 appartementen in de Oranjewijk van start gegaan.

De 10 huurkoopwoningen worden aan de Arianehof en Clausstraat gebouwd en zijn bedoeld voor starters op de woningmarkt. De nieuwe bewoners van de huurkoopwoningen van Patrimonium kunnen nadat ze de woning 5 jaar hebben gehuurd, de woning aankopen tegen aantrekkelijke voorwaarden. Hiermee wordt een eigen woning in het vooruitzicht gesteld. Het voordeel voor de bewoners is dat de kosten van verhuizing en nieuwe inrichting bespaard blijven. De huurwoning wordt dan eigendom van de bewoner.

De 26 nieuwe appartementen worden gebouwd aan de Constantijnstraat en zijn bedoeld voor één- en tweepersoonshuishoudens. Het complex bestaat uit twee woonlagen; onder- en bovenappartementen. De bovenwoningen zijn toegankelijk door middel van een trap en een lift. Ook de veiligheid van de appartementen is goed gewaarborgd. Verder zijn de appartementen bijzonder duurzaam. In het ontwerp is gezocht naar duurzame materialen en een laag energieverbruik.

De werving van huurders voor beide projecten is al gestart en sluit op 16 april aanstaande. De nieuwe woningen worden naar verwachting in november 2018 opgeleverd.