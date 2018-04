Oude bekende Reussing komt terug bij Flevo Boys

Marc Reussing keert terug bij Flevo Boys. De 22-jarige verdediger speelt nu in zijn tweede seizoen namens Zeerobben. Daarvoor speelde het jeugdexponent van Flevo Boys in Lemmer.

En zo keert er dus een oude bekende terug op sportpark Ervenbos. Zeerobben had Reussing graag zien blijven, maar de lokroep van Flevo Boys bleek voor Reussing dusdanig groot om terug te keren. Ook het feit dat de mandekker nog altijd in Emmeloord woont, en nu dus meerdere keren per week op en neer reist naar Harlingen, speelt mee in zijn beslissing.

Respect

Voor Zeerobben is het naderende vertrek van Reussing een aderlating. ‘Zeerobben zal met groot respect aan het einde van het seizoen afscheid nemen van Marc, een jongen waarvan het voelde alsof hij hier altijd geweest was en er helemaal bij hoorde.’