Maud Visser wint finale Read2Me!

Read2Me! is de voorleeswedstrijd voor brugklassers van het voortgezet onderwijs. In Lelystad las Maud prachtig voor uit het boek Ademnood, geschreven door Marion van de Coolwijk. De jury gaf aan dat Maud erg sterk was in de opbouw van de spanning en goed was van begin tot het eind. Hierdoor heeft zij een ticket weten te bemachtigen voor de landelijke finale 26 mei in Podium Hoge Woerd in De Meern (Utrecht). Maud zal hier Flevoland vertegenwoordigen.