Koopzondag kan VVD nog duur opbreken

De informateurs Hennie Bogaards en Breunis van de Weerd zien een voortzetting van de huidige coalitie van CDA, CU/SGP, PU en VVD als de meest reële optie in Noordoostpolder. Deelname van de VVD is echter nog een vraagteken.

De VVD heeft zich met haar uitlatingen tijdens de verkiezingscampagne over onder andere de centrumontwikkeling en koopzondagen niet populair gemaakt bij de oude coalitiegenoten. De liberalen moeten om weer aan te mogen schuiven waarschijnlijk voor de coalitiepartners op de knieën voor deze opvattingen. De coalitie kan namelijk ook zonder de VVD verder, stellen de informateurs. Echter CDA, CU/SGP en Politieke Unie hebben samen maar een kleine meerderheid van 15 zetels. Voor een stabiele coalitie zijn minimaal 17 raadssleden nodig, vinden de informateurs. Een coalitie van drie partijen heeft daarom niet de voorkeur.

Het vertrekpunt voor de coalitie is een samenwerking tussen CDA en CU/SGP. De Politieke Unie is een logische derde partij. Daarmee ligt een basis van waaruit verder gezocht kan worden naar een vierde partij. Wanneer de VVD wegvalt als coalitiepartner dan kunnen theoretisch alle partijen toetreden die één of meer zetels in de raad hebben. Gelet op de verkiezingsuitslag vallen SP en D’66 af als verliezende partijen. ONS, PvdA en GL blijven over.

Zowel PvdA, als ONS zijn in dat geval een reële optie. Van Groen Links is nog onvoldoende duidelijk hoe zij een bestuurlijk rol pakken over een breder terrein dan duurzaamheid. De informateurs achten Groen Links daarom nog niet rijp voor deelname aan het college.