Kensington, Bløf en Ronnie Flex staan op festival Glemmer Beach

Het driedaagse strandfestival Glemmer Beach maakt de eerste grote namen bekend. En het zijn niet de minste namen. Bløf, Kensington en Ronnie Flex met Deuxperience zijn de headliners van de negende editie van het sfeervolle festival, dat wordt gehouden op het strand bij Lemmer.Bløf De organisatie kondigt met trots aan dat op donderdag 30 augustus de populaire Nederlandse band Bløf het Glemmer Beach podium gaat betreden. Decennia lang staat deze band, die momenteel een megahit heeft met het nummer ‘Zoutelande’, aan de top van de Nederlandse popmuziek. Met het nieuwe en twaalfde album van Bløf ‘Aan’ laten zij een nieuwe sound horen. Op dit album staat ook het al gememoreerde popnummer ‘Zoutelande’. Het nummer behaalde de nummer één-positie in de Top40 en Airplay Top40. KensingtonBløf is niet de enige grote naam die dit jaar zijn opwachting maakt op Glemmer Beach. De onwaarschijnlijk populaire Utrechtse rockband Kensington staat op vrijdag 31 augustus op het podium van Glemmer Beach. De band ontving eerder dit jaar de popprijs voor Nederlandse popact en bracht een nieuw album uit genaamd Control.

Het is niet de eerste keer dat Kensington speelt op Glemmer. In 2016 was de band ook te zien op het podium in Lemmer. Met veel succes, want die avond was Glemmer Beach volledig uitverkocht. Dat belooft wat voor komende editie. Glemmer Beach zal het enige festival in Noord-Nederland zijn waar de band Kensington gaat optreden.Ronnie FlexZaterdag 1 september treedt Ronnie Flex met Deuxperience op tijdens de laatste dag van Glemmer Beach. Ronnie Flex is bekend van de megahits ‘Energie’, ‘Plek Als Dit’, ‘Zusje’ en ‘Drank & Drugs’. Het moge nu duidelijk zijn dat Ronnie Flex behoort tot de grootste artiesten van Nederland. De eigenzinnige rapper heeft begin dit jaar twee Edison Awards gewonnen in de categorie Hiphop en Album met zijn plaat Rémi.

Tickets via www.glemmerbeach.nl.