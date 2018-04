Holland thema op gevarieerde Groendag

In het hart van Emmeloord wordt zaterdag 14 april de Van Bentem Sierteelt Groendag gehouden met heel veel marktkraampjes op en rond het Kettingplein. Het thema is Holland.

Het thema komt vooral terug in de aankleding van de markt. Er zijn bijvoorbeeld enorme klompen en Hollandser dan tulpen is er niet. Een van de vaste onderdelen op de Groendag is het Tulpenplukplein. Bezoekers kunnen hun eigen tulpenboeket samenstellen en plukken.

Naast het Tulpenplukplein op het Kettingplein is de Lange Nering gevuld met groen gerelateerde kramen. Gedacht moet worden aan producten en diensten, zoals hoveniers, tuinaccessoires, parasols en barbecues. Naast de vele tulpen zijn er ook plantenkramen met een keur aan voorjaarsplanten.

Verder zijn er verschillende activiteiten voor jong en oud en is live muziek verzorgd door de boerenkapel De Kamper Eilanders. Ook dit jaar zijn er golden oldies zoals het maken van mini-tuintjes door kinderen. Voor de mooiste tuintjes zijn ook prijzen die uitgereikt worden door de tulpenkoningin en -prinses.

Dieren van de kinderboerderij ontbreken niet en wat is een feest zonder springkussen en schminken. Om het nog mooier temaken is er zelfs een clown aanwezig die in een handomdraai een bloem van een ballon maakt. Uiteraard zijn er ook stalletjes met eten. Kortom volop vertier op de groenmarkt die georganiseerd wordt door StEP Noordoostpolder.