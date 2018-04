Beweeglessen jeugd

EMMELOORD

Bewegen is belangrijk! Om dit kracht bij te zetten liep jeugdburgemeester Willemengs Schutte maandagochtend mee met Lian Minnaard, beweegcoach van Stichting Carrefour. Samen gaven ze les op ODS Windkracht 10 in Emmeloord. De les was bedoeld om kinderen met een motorische achterstand op een leuke manier vaardiger te maken. Deze keer stond 'springen' op het programma. Jeugdburgemeester Willemengs keek mee en heeft zelfs een stukje lesgegeven. 'Erg leuk om te zien hoe leerlingen verschillen van elkaar en hoe snel leerlingen leren.’