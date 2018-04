POLDERHEMEL | Zonnetornado

10 – 17 APRIL

Een team van Europese onderzoekers heeft het verschijnsel zonnetornado nader onderzocht. Voorheen zijn ze alleen waargenomen op 2-dimensionale foto’s. Recentelijk zijn er filmbeelden gemaakt met daarbij ook metingen (dopplereffect) van de snelheden van het plasma in zonnetornado’s.

Zonnetornado wervelt niet

Uit de filmbeelden en snelheidsmetingen komt naar voren dat zonnetornado’s ondanks hun tornado-achtige uiterlijk in het geheel niet wervelen. De hete geïoniseerde gassen in een zonnetornado zijn gevangen in krachtige magnetische velden. Omdat deze magnetische velden zich over het algemeen op vaste plaatsen bevinden, doen de zonnetornado’s dat ook. Feitelijk zijn het geen tornado’s maar strepen van plasma die de magnetische velden volgen; een beetje te vergelijken met een lang vliegtuigspoor in de lucht. Deze lijkt boven ons hoofd breed, maar verdwijnt in de verte in een punt.

Aan de hemel valt deze week te bekijken:

ZON- EN MAANTIJDEN (zaterdag 14 april)

Zon op: 06.42 uur; onder 20.35 uur.

Maan op: 06.34 uur; onder 18.33 uur.

MAAN – Deze week is de maan niet veel te zien. Op maandag 16 april is het om 03.57 uur Nieuwe Maan (onzichtbaar, sterrenbeeld Vissen). Enige dagen later verschijnt de maan weer aan de westelijke avondhemel.

PLANETEN – In de avondschemering is Venus laag in het westen te zien. Rond 23.00 uur komt Jupiter in het oostzuidoosten op. In de vroege ochtend zijn bovendien Mars (l) en Saturnus (r) bij elkaar te zien (laag, zuidzuidoosten). Ze zijn in een week tijd van plaats verwisseld.

Meteoren

Vanaf 16 april kunnen er uit de richting van sterrenbeeld Lier enkele meteoren verschijnen: de Lyriden. Dit hemelgedeelte staat vroeg in het ochtend hoog in het zuidoosten.

