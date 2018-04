Overgewicht onder jeugd in Flevoland neemt toe

Van de Flevolandse kinderen in de leeftijd van vijf tot zes jaar oud heeft al 12 procent overgewicht of ernstig overgewicht. Vijf jaar later is dat zelfs 19 procent.

'Jongeren met (ernstig) overgewicht lopen een risico op het ontwikkelen van diabetes en hart- en vaataandoeningen. Sommigen hebben last van pesten of psychische klachten. Kinderen die op jonge leeftijd al te zwaar zijn, hebben grotere kans om later ook te zwaar te zijn', aldus een toelichting op de cijfers.

GGD Flevoland onderzoekt jaarlijks alle kinderen in de basisschoolgroepen 2 en 7, en in het voortgezet onderwijs klassen 2 en 4 via de preventieve gezondheidsonderzoeken.

Kijk voor meer informatie over het onderwerp overgewicht op: www.eengezonderflevoland.nl