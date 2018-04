Open dag bij biljarters De Ghesellen

De vereniging heeft in het najaar van 2017 een gloednieuw gebouw betrokken aan de Wilgenlaan 18. De vereniging is er niet een beetje trots op en wil iedereen graag laten zien hoe mooi het clubhuis eruit ziet. Daarnaast wil ze belangstellenden enthousiast maken voor de mooie biljartsport. Iedereen die wil kan ook proeven aan de sport.

De open dag is vanaf 10.00 uur tot ’s middags 16.00 uur. Belangstellenden die lid willen worden. Er wordt gespeeld in de middag en op de avond. Liefhebbers kunnen vrij biljarten, maar ook in verenigingsverband. Ook zijn er trainingen voor hen die zich willen ontwikkelen op biljartgebied. Leden van de vereniging praten de bezoekers zaterdag graag bij. Het clubhuis is aan de Wilgenlaan 18. Neem de afslag Flevoboys en rijd de parkeerplaats voorbij. Aan het einde van de weg rechtsaf en dan staat u voor het clubhuis.