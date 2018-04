Inloopavond over herinrichting winkelgebied Europalaan

De gemeente Noordoostpolder houdt maandag 16 april een inloopavond over de herinrichting van het winkelgebied aan de Europalaan in Emmeloord.

De gemeente heeft afgelopen periode met een werkgroep bestaande uit bewoners en ondernemers een plan gemaakt voor de herinrichting van het winkelgebied Europalaan-Scandinaviëlaan. Verbetering van de verkeerssituatie in de omgeving van de Jumbo is in het plan opgenomen.

Tijdens de inloopavond in buurthuis Espelervaart aan de Atlantischestraat 18, die duurt van van 19.00 tot 21.00 uur, kunnen de aanwezigen de plannen inzien en hun reactie geven of vragen stellen. Doel is om vervolgens de plannen definitief uit te werken zodat mogelijk in het najaar van 2018 kan worden gestart met de uitvoering.