Friese VVD: snelspoor door polder

De Friese VVD is voor een snelle spoorverbinding van Groningen naar Lelystad, via Drachten en Heerenveen.

Dit maakte ze zaterdag bekend in het Fries Congrescentrum in Drachten waar VVD’ers uit de drie noordelijke provincies spraken over de bereikbaarheid van het Noorden in 2040. Eerder lieten D66 en ChrisenUnie al weten deze spoorverbinding weer op de agenda te willen. Als het aan de liberalen ligt, krijgt de lijn wel een nieuwe naam Lelylaan om de beladen naam Zuiderzeelijn te kunnen vergeten. Tien jaar geleden werd de ultramoderne magneetspoorlijn vooral door Fries protest afgeschoten.

Het Friese VVD-statenlid Durk Pool zei op het congres: ‘Het duurt tweeëneenhalf uur om met de trein van Leeuwarden naar Amsterdam te reizen, net zo lang als honderd jaar geleden.’ Een goede treinverbinding zou niet alleen tijdwinst opleveren, maar ook ruimte op de weg creëren. Bovendien vindt de VVD dat het ook voordeel voor het Westen oplevert. ‘De Randstad slibt dicht. Het is daar normaal om twee uur in de file te staan. Hier is ruimte.’

Prorailbaas Pier Eringa deelde op het congres de visie van de Friese VVD. ‘Zo’n verbinding zou de reistijd stukken korter maken. Wat ik jullie gun, is dat jullie op forensafstand van de Randstad komen. Maar daar is bestuurlijke druk voor nodig.’ De vraag is echter of Groningen ook druk uit wil oefenen op zo’n verbinding.