ZZP-prijs voor Anca Blok uit Rutten

Anca Blok uit Rutten heeft zaterdag tijdens de Freelancer of the Year Awards (FOTY Awards) de aanmoedigingsprijs ontvangen uit handen van Jörgen Raymann. Blok liet hiermee 10.000 deelnemende freelancers uit heel Nederland achter zich.

Met haar onderneming Kunstbloc zet Anca Blok de verhalen van haar klanten om in grote, indrukwekkende houtskooltekeningen. Blok werkt in opdracht waardoor elke tekening uniek is en daarmee van grote emotionele waarde voor de klanten. De aanmoedigingsprijs kwam als een grote verrassing voor de jonge kunstenaar uit de polder. ‘Mijn drijfveer is om persoonlijke wensen en dierbare herinneringen van klanten vast te leggen in een schilderij. Alle mooie recensies die uit deze opdrachten vloeiden hebben mij geholpen met het winnen van de aanmoedigingsprijs’, vertelt Blok. ‘Daarnaast vind ik het geweldig om van de vakjury te horen dat ze veel potentie zien in Kunstbloc. Dat is echt een kroon op mijn werk!’

Sinds afgelopen jaar heeft Anca Blok officieel haar eigen bedrijf en werd ze via de Kamer van Koophandel benaderd om mee te doen aan de FOTY Awards. De ruim 10.000 deelnemende freelancers hebben in de eerste ronde online recensies verzameld bij onder meer (oud-)opdrachtgevers. Op basis van deze gemiddelde cijfers selecteerde de jury 104 finalisten die zichzelf mochten pitchen in een videoboodschap. Op basis van de gegeven recensies en de persoonlijke pitch koos de vakjury de Freelancer of the Year in verschillende categorieën, waaronder de categorie ‘aanmoediging’. ‘Anca viel bij de jury op dankzij uitmuntende referenties en de sterke pitch’, aldus juryvoorzitter Marcel Molenaar (directeur Benelux van LinkedIn) tijdens de award uitreiking.