Verbreding A6 bij Almere een jaar eerder klaar

Door de extra rijstroken zal de filezwaarte op dit stuk snelweg ook eerder afnemen dan verwacht. De versnelling wordt mogelijk gemaakt door een combinatie van eerder beginnen met voorbereidende werkzaamheden, een efficiëntere werkwijze en een goede samenwerking tussen Rijkswaterstaat, aannemerscombinatie Parkway6, gemeente Almere en provincie Flevoland.

Er is meer verkeer, waardoor er ‘s avonds regelmatig een file staat richting Lelystad. Door het traject versneld aan te pakken kunnen weggebruikers eerder dan gepland (2020) doorrijden van en naar de Randstad. Het verbeteren van de doorstroming door wegverbreding is al goed zichtbaar op het traject A1/A6. Sinds de openstelling in oktober 2017 is de filezwaarte daar met meer dan 80 procent afgenomen.

De vernieuwde A6 wordt in twee fasen in gebruik genomen. Eind 2018 is de verbreding in de richting van Lelystad gereed. In de zomer van 2019 wordt de verbreding in de richting van Amsterdam opgeleverd.

Voor het zover is moet er nog veel werk worden verricht, en dat brengt onvermijdelijk ook hinder met zich mee. Zo is de A6 in het weekend van 20 – 23 april op een stuk geheel afgesloten zijn en vindt er in de zomer een grote verkeerswissel plaats.