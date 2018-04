Nieuw pand ‘Leone Lourens, voor ogen’

Op 1 april 2018 was het tien jaar geleden dat Leone Lourens haar onderneming ‘Thuis in Optiek’ startte. Zaterdag opende ze haar oogmeetprakijk ‘Leone Lourens, voor ogen’, een praktijk voor optometrie en orthoptie, waar tijd en aandacht voor klanten en hun ogen centraal staan.

Leone Lourens is optometrist en orthoptist. Een unieke combinatie van 2 beroepen in de oogzorg. Optometrie betekent letterlijk oogmeetkundige, maar de optometrist kijkt verder dan dit. Zij kan ook screenen op oogziekten zoals staar, suikerziekte en macula degeneratie. Een orthoptist is gespecialiseerd in kinderogen, maar ook volwassenen die last hebben van dubbelzien, hoofdpijnklachten of snel vermoeide ogen zijn bij Leone Lourens op het juiste adres.

In de nieuwe oogmeetpraktijk werkt Leone Lourens op afspraak , zodat er in alle rust een oogmeting gedaan kan worden; een mooie bril kan worden uitgezocht of lenzen aangepast. Door deze werkwijze kan ze ook de continuïteit naar de klanten die graag een oogmeting aan huis wensen goed waarborgen. ‘Thuis in Optiek’ blijft dus zeker een belangrijk onderdeel van haar onderneming.