Moesspeeltuin Heel Espel Speelt is geopend

ESPEL

In Espel is zaterdag onder toeziend oog van veel publiek en onder een stralende zon de moesspeeltuin officieel geopend. De opening werd gedaan door Fleur Knook en Milou Eiling die samen de toepasselijke naam ‘Heel Espel Speelt’ hebben bedacht. Zij onthulden het bord bij de ingang met de naam en de logo’s van de verschillende subsidieverstrekkers en andere bedrijven, die belangeloos werkzaamheden hebben uitgevoerd. Eind 2015 zijn initiatiefnemers Afke Huizinga, Roy Metsemakers, Anne Dijkstra, Michiel Maas en Martijn Dekkers gestart met het idee van een speeltuin in de nieuwbouwwijk. In de loop van de tijd werd het idee steeds uitgebreider met het uiteindelijke resultaat: Moesspeeltuin Heel Espel Speelt. De tuin beschikt onder andere over een glijbaan, vogelnestschommel, verschillende klimtoestellen, voetbalveld, crossbaan, grote zandbak, een kabelbaan van 25 meter lang en is bedoeld voor alle leeftijden. Natuurlijk draagt ook de moesspeeltuin bij aan de leefbaarheid en saamhorigheid in Espel. Het onderhoud van de tuin zal gedaan worden door ouders en andere dorpsgenoten, die zich hebben verzameld in een whatsappgroep. Op de foto kinderen op de vogelnestschommel op de achtergrond staan mensen bij het bord dat onthuld werd bij de opening van de moesspeeltuin.