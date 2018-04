Grote drukte bij Kom in de Kas bij Hoogweg

LUTTELGEEST

Kom in de Kas trok zaterdag ongeveer 4000 bezoekers naar de kassen van paprikakweker Hoogweg in Luttelgeest. De gasten kwamen niet alleen voor de paprika’s maar lieten zich ook informeren over het nieuwe systeem van aardwarmte waarmee het kassencomplex vanaf dit najaar verwarmd wordt. Het is een innovatieve manier van duurzaam verwarmen zonder gas, waarmee het bedrijf een van de voorlopers is in Nederland. Echter ook voor de immense kassen was volop belangstelling. Bij Hoogweg gaat jaarlijks rond de 33 miljoen kilo aan groene, gele en rode paprika’s de deur uit voor de Europese markt. Tijdens de topdagen van de oogst werken 300 mensen in de kassen om de paprika’s handmatig te plukken. Volgende week in de landbouwbijlage meer over Kom in de Kas waaraan vijf bedrijven uit de Noordoostpolder meededen.