Dorpenestafette werkt als een magneet

‘Een onverwacht succes. We schrokken er zelfs een beetje van’, zegt Akke Bootsma over het aantal loopploegen dat zaterdag meedoet aan de eerste editie van de Twaalfdorpenloop.

Door Harry de Ridder

Maar liefst tachtig ploegen hebben zich ingeschreven en dat zijn er meer dan vorig jaar. ‘Terwijl alle ploegen een loper extra nodig hebben in vergelijking met voorgaande jaren’, aldus Bootsma, lid van de loopactiviteitencommissie (LAC) van AV NOP, de organiserende vereniging.

Voor het eerst in de historie van de estafetteloop is Urk in het parcours opgenomen. Een lang gekoesterde wens. Twaalf in plaats van elf lopers per ploeg bleek geen enkel probleem te vormen. Net als andere jaren moest de LAC zelfs ploegen afwijzen. De commissie kreeg verzoeken uit Steenwijk en Groningen om te mogen meedoen, maar die verzoeken werden afgewezen, omdat in de reglementen staat dat elke loper een band met de polder moet hebben.

Tachtig ploegen is wel de limiet. De veiligheid kan in het gedrang komen als er meer ploegen worden toegelaten en als er teveel auto’s op het parcours zijn, kan dat ook een praktisch probleem opleveren. ‘De auto met de tijdwaarneming moet wel tijdig op de volgende plek kunnen zijn’, zegt Bootsma, die aangeeft dat de organisatie, op een paar kleinigheidjes na, staat.

Bier en hamburgers

Nieuw dit jaar: bier en hamburgers na afloop op de baan van AV NOP. Bootsma: ‘Veel teams willen graag met elkaar afsluiten Kijken of ze dit gezellig vinden. We willen er graag een feestje van maken. Er treedt zelfs een dweilorkest op.’ Voor het zover is, moet Akke Bootsma nog flink aan de bak, want ze is ook betrokken bij de organisatie van twee andere loopevenementen.

‘Op 27 april is er de Koningsloop en op Bevrijdingsdag brengen enkele tientallen lopers van AV NOP het bevrijdingsvuur vanuit Wageningen naar De Deel. Ik doe zelf ook mee. Spannend’, vindt Bootsma. AV NOP is hiervoor benaderd door Bertus Ritsema, voorzitter van de Vereniging tot Viering Nationale Gedenkdagen. De lopers starten om middernacht en worden rond elf uur in Emmeloord verwacht.

Voor het zover is eerst de primeur van de Twaalfdorpenloop. Nieuwe trajecten: Tollebeek – Urk en Urk – Espel. Op het voormalige eiland heeft de plaatselijke loopgroep alles moeten regelen. ‘Spannend’, vindt Akke Bootsma. ‘We zijn wezen kijken en hebben er alle vertrouwen in dat het goed komt.’ Om kwart over acht gaat het spektakel op de Bosbaan van start. Rond half vijf is de finish.