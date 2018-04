SVM onderuit in topper tegen Wolvega

Het was dé wedstrijd waar beide ploegen al een tijdje op zaten te wachten. Wolvega, de enige nog overgebleven concurrent van SVM, had z'n zinnen gezet op een zege tegen de ploeg van Koos van der Galiën. De club uit Marknesse staat met 46 punten uit zeventien wedstrijden riant aan kop; Wolvega heeft nog twee duels in te halen en kan dan op vier punten komen.

Zege Wolvega

Op een warme en zonovergoten sportpark Molenwiek in Wolvega bleek de thuisploeg zaterdag te sterk. In de eerste helft ging de strijd redelijke gelijk op, al was het spel niet super. Bij rust was het 1-1. In de tweede helft had Wolvega het betere spel en benutte de kansen beter dan de gasten, eindstand 4-2.

Voor FC Wolvega scoorden Sean de Ruiter, Anne Faro, David Micitis en Stefan Oostra. Hiermee verstevigt Wolvega de tweede plaats in de competitie en doet de ploeg dankzij een inhaalduel nog mee om de tweede periodetitel.

Uitslagen

AZSV – SV Urk: 0-1

Flevo Boys – WHC: 6-3

TOP’63 – SC Bant: 2-0

SV Tonego – Hardenberg’85: 5-2

VV Nagele – SVBS’77: 6-0

Delfstrahuizen – VV Tollebeek: 3-0

SC Creil – Heeg: 2-1

SV Ens – HJSC: 2-1

Heerenveen – SV Espel: 5-3