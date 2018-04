Marathon van Rotterdam: ‘Het was megadruk, fantastisch'

De sfeer was top, de wedstrijd was zwaar. De marathon van Rotterdam bracht veel lopers niet het gewenste resultaat. Zo stapte Tjeerd Popkema al vroeg uit de wedstrijd en kwam Stefan Woudwijk niet in de buurt van zijn persoonlijke record.

Tot 22 kilometer ging het Woudwijk, die een paar weken geleden zijn PR tijdens de marathon van Limassol flink aanscherpte, voor de wind. ‘Het ging perfect.’

De Emmeloorder zat keurig op een schema van 2 uur en 45 minuten. Tot zijn rikketik begon op te spelen. ‘Hartslag volledig van streek. Voelde me veertig jaar ouder ineens en had overal moeite mee’, schrijft hij op Instagram. Woudwijk twijfelde of hij moest stoppen, maar besloot de marathon toch uit te lopen. ‘Ben ik blij mee. Een paar weken geleden heb ik een mooi PR gelopen, ik heb er vrede mee.’ Ook Tjeerd Popkema kampte met problemen, zodanig dat de Urker het al na een kilometer of veertien voor gezien hield.

Slechte dag

‘Ik voelde het al toen we op de fiets naar het WTC-gebouw reden’, zegt Popkema, die last heeft van een pollenallergie. ‘Voor zulke mensen was het een slechte dag.’ In een park, na een kilometer of zeven, acht, kreeg Popkema zoveel last, dat hij besloot uit te stappen. ‘De benen waren wel goed, maar nu kan ik misschien over twee weken in Enschede meedoen.’ Over de sfeer was Stefan Woudwijk vol lof. ‘Het was megadruk, fantastisch. Tour de France-taferelen. Er waren stukken bij van maar één meter breed. Moest je door een haag van toeschouwers heen.’

Volgende week zondag, 22 april, is de marathon van Enschede. Dan hoopt Bas Hollegien, die nu alshaas voor Woudwijk fungeerde, het clubrecord van AV NOP uit de boeken te lopen.

Harry de Ridder